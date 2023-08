Paulo Sousa chce kolejnego Polaka w składzie. Będzie hitowy transfer?

Włoska Salernitana to klub, w którym nie brakuje polskich akcentów - jednym z tegorocznych nabytków jest Mateusz Łęgowski, a w roli trenera pracuje tam Paulo Sousa. Były selekcjoner naszej reprezentacji chce podobno pozyskać do drużyny Karola Świderskiego, którego umiejętności ceni z czasów, gdy poznał go w kadrze. 26-latek występuje obecnie w Charlotte FC w amerykańskiej MLS.