Paul Pogba jest bohaterem nieustających spekulacji transferowych - pomocnik ma ważny kontrakt z "Czerwonymi Diabłami" jedynie do czerwca 2022 roku, a możliwość ściągnięcia Francuza w roli wolnego zawodnika to marzenie większości największych europejskich klubów.

W ostatnich tygodniach Pogba miał zmienić nieco nastawienie dotyczące swojej przyszłości - jeszcze na początku lata miał być zdecydowany na odejście z United, jednak - według doniesień różnych brytyjskich mediów - sytuacja odmieniła się zupełnie po przybyciu na Old Trafford Cristiano Ronaldo. Wspólna gra z Portugalczykiem podobno sprawiła, że Pogba ponownie uwierzył w projekt Ole Gunnara Solskjaera.



Nim jednak klub z Manchesteru dojdzie do porozumienia z piłkarzem w sprawie nowego kontraktu, wszystkie transferowe opcje są dla Pogby dostępne. Jedną z nich jest powrót do turyńskiego Juventusu.



Serie A. Paul Pogba niezmiennie na celowniku Juventusu

28-latek dla "Bianconerich" grał w latach 2012-2016 i wówczas stał się jednym z czołowych pomocników piłkarskiego świata. Sam Francuz bardzo dobrze wspomina swój pobyt w Turynie i na pewno ewentualny powrót do Piemontu mocno go kusi.



Samo "Juve" również jest zainteresowane ściągnięciem swojego dawnego zawodnika, ale jak informuje "La Gazzetta dello Sport" istnieje w związku z tym pewien problem natury finansowej. By móc opłacić Pogbę, jednego z najlepiej zarabiających piłkarzy "Czerwonych Diabłów", włoska ekipa musiałaby się pozbyć dwójki piłkarzy - Adriena Rabiota i Aarona Ramsey'a.



Zarówno Rabiot, jak i Ramsey cieszą się w Juventusie bardzo dobrymi zarobkami oscylującymi w okolicach siedmiu mln euro rocznie. Sprzedaż obu graczy pozwoliłaby "Bianconerim" na przeznaczenie pieniędzy na pensję Pogby, która mogłaby wynosić 10-12 mln euro. To wciąż mniej, niż reprezentant Francji otrzymuje obecnie w United, ale w Italii liczą na to, że Pogba zgodzi się na obniżkę wypłaty z uwagi na swój bardzo pozytywny stosunek do Juventusu.

Paul Pogba z Juventusem zdobył kilka ważnych trofeów

Z Juventusem Pogba zdobył cztery mistrzostwa Włoch, dwa krajowe puchary i dwa superpuchary. W 2015 roku doszedł również wraz ze "Starą Damą" do finału Ligi Mistrzów, w którym jednak lepsza okazała się FC Barcelona.

Paul Pogba odrzucił nowy, warty kilkadziesiąt milionów funtów kontrakt. Czy to gra negocjacyjna, czy zwiastun transferu?

