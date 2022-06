Paul Pogba wróci do Juventusu. Padło: "Here we go"

"Paul Pogba w Juventusie, potwierdzone i 'here we go'. Pełna zgoda co do wolnego transferu. Umowa zostanie podpisana na początku lipca" - napisał na Twitterze doskonale zorientowany w newsach transferowych Fabrizio Romano.

Tym samym Pogba po raz drugi trafi do Juventusu Turyn - i po raz drugi za darmo z Manchesteru United. Tak samo było w 2012 roku. Francuz grał w "Starej Damie" przez cztery lata.

Paul Pogba wróci do Juventusu Turyn z Manchesteru United

W tym czasie pomocnik czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch i dwukrotnie Puchar Włoch. Do tego dołożył trzy Superpuchary Włoch.

Po tym czasie Pogba został sprzedany za 105 mln euro do Manchesteru United. Jego sześcioletnia przygoda z "Czerwonymi Diabłami" była jednak mocno nieudana. W tym czasie triumfował w Lidze Europy i Pucharze Ligi Angielskiej, ale nie zdołał przywrócić angielskiemu klubowi dawnej świetności.