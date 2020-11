Po niezbyt porywającym spotkaniu Parma zremisowała z Fiorentiną 0-0. Na boisku zobaczyliśmy jednego polskiego zawodnika. Bramki ekipy z Florencji strzegł Bartłomiej Drągowski.

Fiorentina nadal próbuje wygrzebać się z marazmu środka tabeli i póki co idzie jej to bardzo topornie. Ekipa z Toskanii ma problem ze stabilizacją formy i można odnieść wrażenie, że pozycja w tabeli nie odpowiada poziomowi piłkarzy "Violi". Nic więc dziwnego, że włoskie media coraz częściej mówią o zmianie trenera.



Starcie z niżej notowaną Parmą było zatem idealną okazją do przełamania się, jednak zawodnicy Beppe Iachiniego nie mogli załapać wiatru w żagle i na pierwszą groźniejszą akcję w tym meczu musieliśmy poczekać do 51. minuty starcia. Cristiano Biraghi oddał dobry strzał głową, jednak na posterunku znalazł się Luigi Sepe i sparował uderzenie.



W barwach ekipy gości całe spotkanie rozegrał Bartłomiej Drągowski. Polski bramkarz nie miał zbyt dużo pracy i udało mu się zachować czyste konto.



7. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-07 20:45 | Stadion: Stadio Ennio Tardini | Arbiter: Federico La Penna Parma Calcio 1913 ACF Fiorentina 0 0

0 0 Parma Calcio 1913 ACF Fiorentina Drągowski Cáceres Igor Milenković Amrabat Venuti Biraghi Castrovilli Pulgar Farfán Kouamé Ribéry Sepe Osorio Paredes Gagliolo Alves Grassi Kucka Kurtič Pezzella Hernani Inglese Gervinho SKŁADY Parma Calcio 1913 ACF Fiorentina Luigi Sepe Bartłomiej Drągowski Yordan Hernando Osorio Paredes Martin Caceres Riccardo Gagliolo Igor Júlio dos Santos de Paulo Bruno Alves 73′ 73′ Nikola Milenković Alberto Grassi Sofyan Amrabat Juraj Kucka 73′ 73′ Lorenzo Venuti Jasmin Kurtić Cristiano Biraghi 68′ 68′ Giuseppe Pezzella 83′ 83′ Gaetano Castrovilli 55′ 55′ Hernani Azevedo Júnior Erick Antonio Pulgar Farfán 55′ 55′ Roberto Inglese 69′ 69′ Christian Kouamé 80′ 80′ Yao Kouassi Gervinho 42′ 42′ Franck Ribery REZERWOWI Simone Colombi Federico Brancolini Botond Balogh Pietro Terracciano Simone Iacoponi Antonio Barreca Vincent Laurini 73′ 73′ Pol Mikel Lirola Kosok Gastón Brugman Fabio Ponsi 80′ 80′ Juan Francisco Brunetta 83′ 83′ Giacomo Bonaventura Wylan Cyprien Joseph Alfred Duncan Hans Nicolussi Caviglia Riccardo Saponara Matteo Scozzarella 69′ 69′ Patrick Cutrone 55′ 55′ Simon Sohm Dušan Vlahović 55′ 55′ Yann Karamoh Lautaro Rodrigo Valenti

STATYSTYKI Parma Calcio 1913 ACF Fiorentina 0 0 Posiadanie piłki 35,9% 64,1% Strzały 3 5 Rzuty rożne 2 3 Faule 17 17

