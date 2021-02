Bologna pewnie pokonała Parmę 3-0, a kolejne czyste konto zanotował Łukasz Skorupski. Polski bramkarz popisał się także bardzo dobrą interwencją w pierwszej połowie.

Piłkarze Bologni po wygranej z Hellasem Werona zanotowali serię dwóch porażek przeciwko czołowym drużynom Serie A. Ekipa z Emilii-Romanii przegrała 0-2 z Juventusem oraz 1-2 z Milanem.



Pomimo porażek "Rossoblu" miewali w tamtych spotkaniach swoje okazje, a ich niewątpliwą gwiazdą był Łukasz Skorupski. Polski golkiper pomimo puszczonych bramek spisywał się świetnie i jego występy zostały bardzo dobrze ocenione przez włoskie media.

W starciu z dołującą ostatnio Parmą, goście dzisiejszego starcia udowodnili, że rzeczywiście forma Bologni wzrasta. Podopieczni Sinisy Mihajlovicia wyszli na prowadzenie już w 15. minucie.



Nicola Sansone bardzo dobrze zagrał futbolówkę z rzutu wolnego w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Musa Barrow i uderzeniem głową dopełnił formalności.





Parma mogła odpowiedzieć już po chwili. Gaston Brugman otrzymał podanie i zdecydował się na mocny strzał zza pola karnego. Futbolówka zmierzała do bramki, lecz świetną interwencją popisał się Skorupski i paradą wybił ją poza boisko.



Okazja gospodarzy nie podłamała graczy Bologni i błyskawicznie zdobyli oni kolejnego gola. Po składnej akcji Sansone prostopadle zagrywał z głębi boiska, a do piłki dopadł Barrow. Gambijski napastnik sprytnie uderzył po ziemi i pokonał Luigiego Sepe.



W drugiej połowie tempo gry nieco opadło. Gracze zostawili nieco sił na koniec starcia i wówczas zaczęli atakować. Pod koniec meczu Joshua Zirkzee popisał się indywidualnym rajdem i zagrał do Valentina Mihaili, który nie zdołał jednak dopełnić formalności.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. W doliczonym czasie gry Roberto Soriano zagrał do Riccardo Orsoliniego, a ten nie pomylił się i zdobył trzeciego gola dla gości.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA

21. kolejka Włochy - Serie A

2021-02-07 18:00 | Stadion: Stadio Ennio Tardini | Arbiter: Marco Guida Parma Calcio 1913 Bologna FC 1909 0 3 DO PRZERWY 0-2 Musa Barrow 15',33' R. Orsolini 90'

0 3 Parma Calcio 1913 Bologna FC 1909 Skorupski Tomiyasu Danilo Soumaoro Dijks Svanberg Olsen Sansone Schouten Soriano Barrow 2 Sepe Bani Alves Osorio Paredes Brugman Conti Gagliolo Kurtič Kucka Cornelius Gervinho SKŁADY Parma Calcio 1913 Bologna FC 1909 Luigi Sepe Łukasz Skorupski 46′ 46′ Mattia Bani Takehiro Tomiyasu Bruno Alves Larangera Danilo Yordan Hernando Osorio Paredes Bakary Adama Soumaoro 55′ 55′ Gastón Brugman Mitchell Dijks 35′ 35′ Andrea Conti 62′ 62′ 66′ 66′ Mattias Svanberg 75′ 75′ Riccardo Gagliolo 67′ 67′ Andreas Skov Olsen 70′ 70′ Jasmin Kurtić 66′ 66′ Nicola Sansone 82′ 82′ Juraj Kucka 88′ 88′ Jerdy Schouten 55′ 55′ Andreas Evald Cornelius Roberto Soriano Yao Kouassi Gervinho 15′, 33′ 15′, 33′ 82′ 82′ Musa Barrow REZERWOWI Simone Colombi Angelo Esmael da Costa Júnior Daan Dierckx Federico Ravaglia Vasilios Zagaritis Lorenzo De Silvestri 82′ 82′ Hernani Azevedo Júnior Aaron Hickey Juan Francisco Brunetta Valentin Ivaylov Antov 55′ 55′ Wylan Cyprien Ibrahima M'baye Alberto Grassi Andri Fannar Baldursson Simon Sohm 66′ 66′ Nicolás Martín Domínguez Yann Karamoh 88′ 88′ Andrea Poli 46′ 46′ Dennis Man 67′ 67′ 90′ 90′ Riccardo Orsolini 70′ 70′ Mihai Valentin Mihăilă 82′ 82′ Rodrigo Palacio 55′ 55′ Joshua Zirkzee 66′ 66′ Emanuel Vignato

STATYSTYKI Parma Calcio 1913 Bologna FC 1909 0 3 Posiadanie piłki 57,2% 42,8% Strzały 9 14 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 5 1 Faule 13 13