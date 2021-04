Po bardzo emocjonującym starciu AC Milan pokonał Parmę 3-1! Ekipa z Mediolanu przypieczętowała wygraną w samej końcówce meczu, a z powodu czerwonej kartki boisko musiał opuścić Zlatan Ibrahimović.

Już od ośmiu minionych kolejek piłkarze AC Milan mają problem, aby powrócić do znakomitej formy z początku sezonu. Drużyna Stefano Piolego miesza ostatnio wygrane z remisami oraz porażkami, przez co Inter coraz mocniej rozsiada się na fotelu lidera Serie A.



Parma pomimo zmiany właściciela i przejęcia klubu przez Kyle'a Krausego nadal nie może złapać wiatru w żagle. Coraz więcej wskazuje na to, że Amerykanin będzie musiał budować klub, łącząc to z walką o ponowny awans do Serie A.



Starcie o wiele lepiej rozpoczęło dla graczy Milanu. W 8. minucie Zlatan Ibrahimović sprytnie opanował piłkę w okolicy pola karnego i zagrał do Ante Rebicia. Napastnik "Rossonerich" dobrze obrócił się z futbolówką i oddał strzał w samo okienko bramki Luigiego Sepe.



Goście kontrolowali przebieg meczu, co potwierdzili tuż przed przerwą. Po składnej akcji Milanu Theo Hernandez zagrał piłkę do Francka Kessiego, a ten pewnie dopełnił formalności.





Parma o wiele lepiej rozpoczęła natomiast drugą część. W 55. minucie Juraj Kucka oddał efektowny strzał przewrotką, a pędząca piłka poszybowała tuż ponad poprzeczką.



Sytuacja Milanu zrobiła się bardzo słaba kilka minut później. Ibrahimović zobaczył bowiem czerwoną kartkę po tym jak... obraził sędziego. Gra w osłabieniu odbiła się na gościach i błyskawicznie Parma trafiła do siatki.



Co zrobił Zlatan Ibrahimović? Szwed został ukarany czerwoną kartką!

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović nie mógł pogodzić się z decyzją sędziego / ALBERTO PIZZOLI / AFP

W 66. minucie meczu Kucka posłał precyzyjną piłkę z głębi boiska. Ta trafiła do Graziana Pelle, który zagrał ją głową wzdłuż linii bramkowej, a Riccardo Gagliolo umieścił ją w siatce.



Po straconej bramce długo z murawy nie podnosił się bowiem Gianluigi Donnarumma, a klubowi lekarze opatrywali jego dłoń. Finalnie Włoch pozostał na boisku.



Z każdą kolejną minutą gra gospodarzy wyglądała coraz lepiej. W doliczonym czasie gry groźny strzał głową oddał Mattia Bani, jednak minimalnie chybił. Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Diogo Dalot wykorzystał błąd Chaki Traore i po chwili zagrał do Rafaela Leao, który nie pomylił się i pokonał Sepe.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



30. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-10 18:00 | Stadion: Stadio Ennio Tardini | Arbiter: Fabio Maresca Parma Calcio 1913 AC Milan 1 3 DO PRZERWY 0-2 R. Gagliolo 66' A. Rebić 8' F. Kessié 44' Rafael Leão 90'

1 3 Parma Calcio 1913 AC Milan Donnarumma Kalulu Kjær Tomori Hernández Kessié Saelemaekers Rebić Bennacer Çalhanoğlu Ibrahimović Sepe Conti Bani Gagliolo Pezzella Man Hernani Kurtič Kucka Pellè Gervinho SKŁADY Parma Calcio 1913 AC Milan Luigi Sepe Gianluigi Donnarumma 85′ 85′ Andrea Conti 78′ 78′ Pierre Kalulu Kyatengwa 10′ 10′ Mattia Bani Simon Kjaer 66′ 66′ 38′ 38′ Riccardo Gagliolo Fikayo Tomori 37′ 37′ 74′ 74′ Giuseppe Pezzella 78′ 78′ Theo Bernard François Hernández Dennis Man 44′ 44′ 81′ 81′ Franck Yannick Kessié 61′ 61′ Hernani Azevedo Júnior 72′ 72′ Alexis Saelemaekers Jasmin Kurtić 8′ 8′ 84′ 84′ Ante Rebić 63′ 63′ Juraj Kucka 72′ 72′ Ismael Bennacer Graziano Pellè 24′ 24′ 77′ 77′ Hakan Calhanoglu 46′ 46′ Yao Kouassi Gervinho 60′ 60′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Simone Colombi Antonio Donnarumma Bruno Alves Ciprian Tatarusanu 74′ 74′ Maxime Busi 72′ 72′ José Diogo Dalot Teixeira Daan Dierckx 78′ 78′ Matteo Gabbia Vincent Laurini Samuel Castillejo Azuaga Yordan Hernando Osorio Paredes Jens Petter Hauge Gastón Brugman 77′ 77′ Rade Krunić Drissa Camara 72′ 72′ 90′ 90′ Soualiho Meité 61′ 61′ Alberto Grassi Sandro Tonali 46′ 46′ Andreas Evald Cornelius Brahim Abdelkader Díaz 85′ 85′ Chaka Traorè 84′ 84′ 90′ 90′ Rafael Alexandre Conceição Leão Lautaro Rodrigo Valenti Mario Mandżukić

STATYSTYKI Parma Calcio 1913 AC Milan 1 3 Posiadanie piłki 58,4% 41,6% Strzały 14 11 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 7 3 Faule 13 11