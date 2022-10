Pablo Mari, piłkarz wypożyczony z Arsenalu Londyn do Monzy, został ranny w ataku nożownika w jednym z włoskich centrów handlowych - poinformowała stacja "Sky Sports Italia". Oprócz niego ucierpiało jeszcze pięć osób, jedna z nich nie żyje. Adriano Galliani, dyrektor generalny Monzy, przekazał wieści dotyczące stanu zdrowia sportowca przebywającego w szpitalu w Mediolanie.

Nie jestem lekarzem, ale wyglądał dobrze. Zachowuje świadomość. Ma dosyć głęboką ranę na plecach, ale na szczęście nie ucierpiały najważniejsze organy. Jego życie nie jest zagrożone. Pablo jest twardy, powiedział, że chce zagrać w poniedziałek w meczu. Ma niesamowitą siłę - wyjaśnił.

O publiczną wypowiedź poproszono również ojca Pabla Mariego. "To były dla nas bardzo niepokojące godziny. Zaczęto wydzwaniać do mnie o 8 wieczorem, moje serce aż przyspieszyło. Veronica [partnerka piłkarza] nie powiedziała nam, co się wydarzyło, rzuciła tylko, że widziała, jak ktoś umiera. Zapewniła nas, że nic im nie jest i że skończyło się na strachu" - uspokajał.

W końcu głos zabrał też sam Mari.

Pablo Mari raniony przez nożownika. "Widziałem przed sobą umierającego człowieka"

W rozmowie z "La Gazetta dello Sport" Pablo opisuje, że był w trakcie zakupów spożywczych i prowadził wózek, w którego środku siedziało jego dziecko. Nagle poczuł cios i przeszywający ból w plecach. Nie wiedział, co się dzieje. Chwilę później zauważył jedynie, że napastnik odskoczył od niego i "dźgnął innego mężczyznę w gardło". "Widziałem przed sobą umierającego człowieka. Ja sam miałem szczęście" - zrelacjonował.

Według nowych informacji dziennikarzy "Sky Sports News" lekarze podjęli decyzję o operacji Mariego, aby zmniejszyć skalę uszkodzenia mięśni pleców. Ma ona zostać przeprowadzona w piątek.

Tymczasem ustalano, że nożownik cierpi na zaburzenia psychiczne. Nóż, którym zaatakował osoby przebywające w supermarkecie, zabrał ze sklepowej półki.

W sieci zamieszczono nagranie dokumentujące akcję ratunkową.

