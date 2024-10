Owacja na stojąco dla Zielińskiego, zachwyty. Galaktyczny mecz

Piotr Zieliński dostał od Simone Inzaghiego olbrzymie zaufanie. Trener postawił na reprezentanta Polski w wyjściowym składzie na hitowy mecz Derbów Włoch z Juventusem, a nasz zawodnik odpłacił się dubletem. Stadion pożegnał go owacją na stojąco przy stanie 4:2 dla Interu. To oczywiście skutkuje wielkimi pochwałami ze strony włoskich dziennikarzy. "Można go tylko chwalić" - napisali oceniający na "fcinternews.it".