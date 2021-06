Ostateczny rozbrat z Chelsea? Bakayoko na celowniku Fiorentiny

Francuz Tiemoue Bakayoko piłkarzem Chelsea jest od 2017 roku, jednak większość ostatnich lat spędził na wypożyczeniach - kolejno w Milanie, Monaco i Napoli. W dwóch przypadkach - gdy grał w ekipach z Mediolanu i Neapolu - znajdował pod opieką Gennaro Gattuso, który wówczas był szkoleniowcem obu klubów.

Czy Fiorentina skusi się na Bakayoko?

Teraz ten sam trener ma namawiać Bakayoko na kolejne przenosiny - tym razem do stolicy Toskanii. AC Fiorentina miałaby być zainteresowana zatrudnieniem defensywnego pomocnika, nie jest jednak sprecyzowane, czy byłoby to kolejne w karierze piłkarza wypożyczenie, czy może transfer definitywny.



Sky Sports podkreśliło jednocześnie, że trwają negocjacje w sprawie Sergio Oliveiry - obecnego zawodnika FC Porto, występującego na podobnej jak Bakayoko pozycji. Jeśli jednak rozmowy się przeciągną, to ten drugi stanie się transferowym priorytetem dla Toskańczyków.

Gattuso "jak ojciec"

Sam Tiemoue Bakayoko z pewnością z chęcią pozostałby we Włoszech, zwłaszcza gdyby mógł dalej pracować z Gattuso. Jak stwierdził niegdyś pomocnik, trener ten jest dla niego "jak ojciec" i to właśnie dla niego zdecydował się przenieść w ostatnim sezonie do drużyny Napoli.

Zdjęcie Tiemoue Bakayoko (z lewej) w ostatnim czasie bronił barw Napoli / AP/Associated Press/East News / East News

PaCze