Oczy całego piłkarskiego świata są obecnie zwrócone na futbol reprezentacyjny - a konkretnie na MŚ 2022 w Katarze, które potrwają jeszcze do 18 grudnia. W tym samym czasie różne kluby oczywiście jednak nie próżnują i szlifują formę swoich zawodników przed drugą częścią sezonu 2022/2023.

Serie A. Sampdoria pozbawiona formalnego kapitana? Fabio Quagliarella cierpi po kontuzji

Jak bowiem informuje serwis calciomercato.com, w czasie zimowego obozu " Sampy " doszło do bardzo nieprzyjemnego wydarzenia. Prawdopodobnie podczas jednego z treningów (okoliczności nie zostały dokładnie sprecyzowane) kapitan klubu Fabio Quagliarella doznał bardzo dotkliwego urazu.

Napastnik wyskoczył bowiem do lecącej wysoko piłki, po czym mocno niefortunnie upadł z całej siły na swoje lewe kolano. Pierwsze prognozy są mocno niepokojące, bowiem mogło dojść nawet do zerwania więzadeł. Taki scenariusz może zaś oznaczać wymuszone zakończenie kariery przez futbolistę.

Snajper ma już bowiem 39-lat, a jego kontrakt ważny będzie tylko do końca czerwca 2023 r. Tymczasem szykuje się na to, że przez najbliższe miesiące nie powącha nawet murawy. Będzie więc trwać walka z czasem, by mógł pożegnać się z ukochaną dyscypliną na własnych warunkach - i w towarzystwie kibiców dopingujących jego ostatnie występy z trybun.