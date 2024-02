Gala Tygodnika "Piłka Nożna". Piotr Zieliński najlepszy, jego ojciec wprost o transferze syna

Później wywołany został temat przyszłości 29-letniego zawodnika. W zasadzie pewne jest już to, że latem Piotr Zieliński zmieni klub, co potwierdził już prezes SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis . I wiele wskazuje na to, że zostanie nowym zawodnikiem Interu Mediolan. Bogusław Zieliński nie potwierdził tej informacji, lecz przyznał, że jego syn podjął już decyzję .

- Zieliński ma na stole dwie oferty z Hiszpanii . Nie są to raczej propozycje z Realu i Barcelony, ale myślę, że jest to ligowa czołówka - przekazał komentator stacji Eleven Sports.

- Myślę, że zostanie we Włoszech. Piotrek od 16 roku życia jest we Włoszech, tak że dla niego całe dorosłe życie to praktycznie Italia. Tam założył rodzinę, ma żonę i dziecko. Tak że pozdrawiam teraz Laurę i Maksymiliana, bo to są jego najbliższe osoby - zakończył swoją wypowiedź ojciec reprezentanta Polski.