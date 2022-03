Oficjalnie: Paulo Dybala odchodzi z Juventusu. Zaskakujący zwrot akcji

O tym, że Paulo Dybala może niebawem zmienić klubowe barwy, mówiło się we Włoszech od dłuższego czasu - kontrakt piłkarza z ekipą "Bianconerich" kończy się w czerwcu tego roku, a obie strony od dłuższego czasu nie mogły znaleźć wspólnego języka i doprowadzić do jego prolongaty.

Zaskakujące są okoliczności, w jakich doszło do zerwania wszelkich negocjacji. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano już w październiku klub i zawodnik mieli ustne porozumienie na temat dalszej współpracy - Dybala miał otrzymywać osiem mln euro za sezon (plus dwa miliony w bonusach) i w Piemoncie miał zostać co najmniej do 2026 r. "Juve" zmieniło jednak później swoją propozycję.

Juventus przemodelował skład i pozycja Dybali spadła

To wyraźnie zawiodło piłkarza, który postanowił nie kontynuować rozmów ze swoją dotychczasową ekipą. Teraz przyszło z kolei z Turynu oficjalne potwierdzenie, że drogi gracza i "Starej Damy" rozchodzą się definitywnie - w wypowiedzi dla mediów stwierdził to dyrektor klubu Maurizio Arrivabene.

"W związku z zakupami dokonanymi w styczniu, a zwłaszcza z przybyciem Vlahovicia, pozycja Paula przestała być w centrum całego projektu. Dlatego preferowaliśmy tego rodzaju decyzję" - przyznał bez owijania w bawełnę Arrivabene, cytowany m.in. przez "Tutto Mercato Web".

Jak dodał działacz, "Juve" mogło złożyć kolejną, niższą ofertę, ale "byłby to brak szacunku dla Paula". "Dzisiejsze spotkanie z nim było przyjazne, jasne i pełne szacunku" - podkreślił w poniedziałek dyrektor.

Paulo Dybala ma wiele opcji do wyboru - Anglia, Hiszpania lub... pozostanie we Włoszech

Dokąd odejdzie Paulo Dybala? Na razie nie ma jasnego faworyta co do jego zakontraktowania, ale na brak ofert nie będzie on mógł narzekać - według różnych medialnych doniesień jego usługami zainteresowane jest Atletico Madryt, Tottenham Hotspur czy Manchester United. Najwięcej emocji wzbudza jednak "opcja włoska" - piłkarz może dołączyć też do Interu Mediolan, co, eufemistyczne rzecz ujmując, raczej nie spotka się z aprobatą fanów Juventusu.

Dybala do zespołu "Starej Damy" dołączył w 2015 r. z Palermo. 28-latek, będący jednym z kapitanów "Bianconerich", w tym sezonie zdobył jak dotychczas 13 goli i zaliczył sześć asyst we wszystkich rozgrywkach.

