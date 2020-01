Duński pomocnik Christian Eriksen przechedł z Tottenhamu do Interu Mediolan. Włoski klubu zapłaci "Kogutom" za transfer około 20 milionów euro. Eriksen podpisał z klubem z Giuseppe Meazza 4,5-letni kontrakt.

27-letni Eriksen oznajmił w lecie włodarzom Tottenhamu, że chce zmienić otoczenie i szuka nowych wyzwań. "Koguty" miały więc ostatnią szansę, żeby na transferze Duńczyka zarobić, bo z końcem czerwca 2020 roku wygasał jego kontrakt.



W poniedziałek Eriksen przyleciał do Mediolanu, żeby przejść testy medyczne. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem i pomocnik przechodzi do Interu.



W tym sezonie Eriksen wystąpił w 28 meczach Tottenhamu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty.



Inter zajmuje drugie miejsce w Serie A z dorobkiem 48 punktów. "Nerazzurri" tracą trzy "oczka" do liderującego Juventusu Turyn.

