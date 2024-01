Oferta dla Zielińskiego, oto reakcja Polaka. Dojdzie do głośnego transferu?

Przyszłość Piotra Zielińskiego wydaje się być bliska ostatecznego rozstrzygnięcia. We wtorek włoskie media poinformowały najpierw o rozpaczliwej propozycji kontraktowej ze strony Napoli, a następnie o tym, że polski pomocnik odrzucił tę ofertę. Wygląda na to, że wręcz niemożliwe jest jego pozostanie na Stadio Diego Maradona. Co dalej? Najwięcej mówi się o potencjalnym przejściu do Interu Mediolan.