Nowy wielki problem Juventusu. Były gracz chce pozwać klub, zawrotna kwota

Przygoda Paulo Dybali w turyńskim Juventusie trwała siedem lat - zeszłego lata jednak, nie do końca spodziewanie, zakończyła się ona transferem Argentyńczyka o polskich korzeniach do Romy. Teraz napastnik ma nosić się z zamiarem... pozwania byłego zespołu i to na niemałą kwotę. Nad "Starą Damą" mogą więc zebrać się jeszcze ciemniejsze chmury.