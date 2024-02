Nowe wieści w sprawie Piotra Zielińskiego. Włosi nie mają wątpliwości

Okazuje się, że to jednak nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Polak, któremu w czerwcu 2024 roku kończy się umowa, nie zdecydował się jej przedłużyć i będzie mógł odejść za darmo. Aurelio De Laurentiis , prezes Napoli, nie wybacza takich zachowań. Przekonało się o tym wielu piłkarzy, w tym Arkadiusz Milik , który w pewnym momencie nie mógł w ogóle występować, bo nie został zgłoszony do rozgrywek.

- Szczerze? Nie jest tym specjalnie zdziwiony, bo to nie pierwszy taki wybryk prezesa Napoli. Podobnie przecież postąpił z Arkiem Milikiem... Aurelio De Laurentiis to twardy facet, przynajmniej taki jest jego wizerunek. Piłkarz ma przechlapane, jeśli coś jest nie po myśli prezesa. Rozmawiałem o tej sytuacji z tatą Piotrka, ale on mówi, że nie chce się wtrącać w jego decyzje - podkreślił Jan Dulanowski, który wprowadzał Zielińskiego do wielkiej piłki w Orle Ząbkowice Śląskie.