Nowe wieści w sprawie Arkadiusza Milika. Klamka zapadła, Polak zdecydował

Tylko Juventus albo Premier League

Włoski dziennikarz dodał także, iż w przypadku, gdyby jednak Polakowi nie udało się przekonać do sobie nowego szkoleniowca "Starej Damy", to ten chciałby transferu do Premier League .

Milik grał już w różnych europejskich klubach. Po transferze z Górnika Zabrze został piłkarzem Bayeru 04 Leverkusen , ale tam nie dał rady się przebić i był wypożyczony do FC Augsburg i Ajaksu Amsterdam . W końcu holenderski klub go wykupił w 2015.

Po roku sprzedał jednak napastnika za 32 miliony euro do SSC Napoli, co czyniło go wtedy najdroższym polskim piłkarzem. Pod Wezuwiuszem Polak grał do stycznia 2021 roku, zdobywając Puchar Włoch, by następnie zostać wypożyczonym na półtora roku, a potem sprzedanym do OM.