Zieliński spotkanie z Empoli rozpoczął w wyjściowym składzie, ale został zmieniony już po 22 minutach. Pomocnik reprezentacji Polski podszedł do ławki rezerwowych, trzymając się za klatkę piersiową.

- Piotr martwił się, ponieważ miał problem z oddychaniem. Bał się, że to coś poważnego. Powiedział nam, że nie może kontynuować gry, dlatego zdjąłem go, by poczuł się bezpiecznie - ujawnił po meczu trener Napoli Luciano Spalletti.



Problemy Piotra Zielińskiego. Jest oświadczenie Napoli

Wkrótce Napoli wydało oficjalny komunikat w tej sprawie.



"Zieliński został zmieniony przez problemy z oddychaniem. Przeprowadzone testy pod tym kątem dały wyniki negatywne" - napisano na stronie klubu z Neapolu.



Kibiców reprezentacji Polski na Twitterze uspokoił też Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zdradził, że rozmawiał z Zielińskim po meczu.



"Uspakajam , rozmawiałem z Piotrkiem , wszystko pod kontrolą. Forza Piotrek" - napisał (pisownia oryginalna).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napoli - Empoli 0-1 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

WG