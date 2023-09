Nocny skandal w klubie Piotra Zielińskiego. Gwiazdor straszy sądem

To, co wydarzyło się dzisiaj na oficjalnym profilu Napoli na platformie TikTok, jest nie do przyjęcia. Film kpiący z Victora został najpierw upubliczniony, a następnie, ale z opóźnieniem, usunięty. Poważny fakt, który powoduje bardzo duże szkody dla zawodnika i pogłębia złe traktowanie jego osoby w mediach. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych i wszelkich przydatnych inicjatyw w celu ochrony Victora.

~ Roberto Calenda