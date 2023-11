Niewiarygodny rekord w Serie A. To nazwisko powtarzają teraz wszyscy

Francesco Camarda przeszedł do historii . W niedzielny wieczór stał się najmłodszym debiutantem w dziejach Serie A. Uczynił to w wieku 15 lat, ośmiu miesięcy i 15 dni .

Genialny nastolatek z Milanu. Na koncie ma już blisko pół tysiąca bramek

Camarda to nominalny napastnik. Dla młodzieżowych drużyn ekipy z Mediolanu zdobył niemal 500 bramek. A potrzebował do tego ledwie 87 występów. To oznacza, że do siatki rywala trafiał średnio pięć razy na mecz.