Niemal dokładnie przed trzema laty Krzysztof Piątek został sprzedany z Milanu do Herthy Berlin za 24 mln euro . Najlepiej wyszli na tym interesie mediolańczycy. Szybko okazało się, że w Bundeslidze polski napastnik nie poczyna sobie tak skutecznie jak wcześniej w Serie A.

Od tamtej pory kariera "Il Pistolero" mocno wyhamowała . W styczniu ubiegłego roku wrócił do ekstraklasy Włoch i spędził wiosnę na wypożyczeniu w Fiorentinie . W 18 spotkaniach zdobył sześć goli.

Przed startem bieżącego sezonu dołączył do Salernitany. Tym razem na roczne wypożyczenie z opcją pierwokupu. Na razie nic jednak nie wskazuje na to, by klub z Kampanii był zainteresowany definitywnym pozyskaniem Polaka.