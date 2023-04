Niespodziewany koniec przygody. Reprezentant Polski odchodzi z Napoli

Bereszyński wraca do Sampdorii Genua. Napoli nie uruchomi klauzuli pierwokupu

Przez trzy kolejne miesiące 30-letni obrońca siadał już tylko na ławce rezerwowych . Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", po zakończeniu obecnego sezonu Polak będzie musiał wrócić do Sampdorii . Neapolitańczycy nie zamierzają skorzystać z prawa pierwokupu.

Wygląda zatem na to, że Bereszyński sięgnie po tytuł mistrza Włoch, by zaraz potem zameldować się w zespole de facto z Serie B. Klub z Ligurii zamyka aktualnie tabelę włoskiej ekstraklasy. Na siedem kolejek przed metą zmagań ma aż 10 punktów straty do pierwszej bezpiecznej lokaty.