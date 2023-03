Niespodziewana opcja dla Zielińskiego. Przeniesie się do rywali z Serie A?

Piotr Zieliński to bez wątpienia jeden z tych zawodników, którzy stanowią o sile Napoli - i to już od wielu lat. Reprezentant Polski wydaje się być nieodzowny w drużynie ze Stadio Diego Armando Maradona, ale jednocześnie... co rusz słychać o jego możliwym odejściu z klubu.

Przez wiele sezonów niczym bumerang powracał temat jego przeprowadzki do Anglii - a konkretnie do Liverpoolu, bowiem wielkim fanem talentu "Ziela" ma być niezmiennie szkoleniowiec "The Reds" Juergen Klopp. Teraz jednak wzmogły się spekulacje na temat opcji... dosyć specyficznej, trzeba przyznać.

Piotr Zieliński zamieni Napoli na... Lazio? To byłby zwrot akcji!

Jak bowiem informuje "La Gazzetta dello Sport" w grę ma wchodzić również transfer do rzymskiego Lazio, czyli jednego z najpoważniejszych obecnie oponentów "Azzurrich" w Serie A. U steru "Biancocelestich" stoi bowiem Maurizio Sarri, który parę lat temu miał okazję współpracować w Neapolu z Zielińskim i chciałby znów mieć tego zawodnika w swoim składzie.

Czy sensacyjna transakcja ma szansę na dojście do skutku? Tak, ale raczej będą musiały zostać spełnione co najmniej dwa warunki - po pierwsze ekipa z Kampanii musi otrzymać za 28-latka minimum 40 mln euro, a po drugie ze Stadio Olimpico musiałby się pożegnać Sergej Milinković-Savić. To akurat całkiem możliwe, bowiem o Serba pytają już w najróżniejszych zakątkach Europy.

Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zmierza po mistrzostwo Włoch

Piotr Zieliński do Napoli trafił w 2016 roku - formalnie z Udinese, choć tuż przed tymi przenosinami grał w barwach Empoli, gdzie trafił na wypożyczenie. Z drużyną "Azzurrich" wywalczył jak dotychczas dwa wicemistrzostwa kraju oraz Coppa Italia.

Być może już niebawem nasz kadrowicz zostanie też mistrzem Włoch - jego obecny klub jest liderem w tabeli Serie A i ma przy 71 pkt na koncie aż 19 "oczek" przewagi nad kolejnym zespołem. A jest nim... no właśnie, SS Lazio, triumfatorzy ostatnich derbów Rzymu.

PIotr Zieliński / Łukasz Grochala / Newspix