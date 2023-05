Niesłychany zwrot akcji. Słynny trener może już latem objąć klub Polaka

Na fali euforii właściciel klubu, Aurelio De Laurentiis , zakomunikował, że nie dopuści do rozbioru zespołu . Pod Wezuwiuszem na kolejny sezon mieli zostać czołowi gracze i architekt sukcesu - 64-letni trener Luciano Spalletti . Najstarszy szkoleniowiec, jaki kiedykolwiek sięgnął po scudetto.

Kto poprowadzi Napoli w przyszłym sezonie? Luis Enrique najpoważniejszym kandydatem

Trzej do tej pory najpoważniejsi kandydaci do objęcia nowo koronowanego mistrza kraju to Antonio Conte, Gian Piero Gasperini i Rafael Benitez. "La Repubblika" twierdzi jednak, że najbliżej Napoli jest dzisiaj Luis Enrique. A doniesienia te potwierdza również "La Gazzetta dello Sport".