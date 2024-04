Niesamowity mecz z udziałem Polaka. Czegoś takiego kibice jeszcze nie widzieli

Największa zagadka sezonu 2023/24 jest już we Włoszech rozstrzygnięta . W poprzedniej kolejce Inter Mediolan pokonał w derbowej potyczce AC Milan 2-1 i na pięć kolejek przed metą rywalizacji zapewnił sobie scudetto . To 20. tytuł mistrzowski w dorobku "Nerazzurrich".

Przed niedzielny meczem z Torino FC (początek o 12:30) na San Siro odbędzie się wielka feta z okazji triumfu w Serie A . Potem dojdzie do spotkania, którego ciężar gatunkowy pozostaje co najwyżej średni. Ekipa z Turynu plasuje się obecnie na bezpiecznym, 10. miejscu w tabeli.

Pierwszy taki mecz w Serie A. Piłkarze Interu i Torino pod komendą kobiet

Nie będzie to pierwsza konfrontacja tego tria z męskim futbolem. Serwis calciomercato.com przypomina, że w grudniu 2022 roku te same panie prowadziły starcie Frosinone - Ternana w Serie B. Z kolei w styczniu ubiegłego roku to one podejmowały kluczowe decyzje w meczu Pucharu Włoch pomiędzy Napoli i Cremonese.