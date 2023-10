Niesamowite, jak nagrodzono Giroud. Serie A zaskoczyła, Francuz doceniony

Sobotnie spotkanie Genoi z AC Milanem zostanie zapamiętanie na długo. Choć ostateczny rezultat nie był zaskakujący, a po trzy punkty sięgnęła ekipa z Mediolanu, wygrywając 0:1, to jednak szalony przebieg starcia zelektryzował fanów calcio. W samej końcówce do bramki gości wszedł Olivier Giroud, który zaprezentował się naprawdę przyzwoicie, ratując "Rossonerim" komplet punktów. Francuski napastnik tuż po zakończeniu kolejki został doceniony przez włoską Serie A, która nagrodziła go w wyjątkowy sposób.