Nieprawdopodobny ruch Ronaldo?! Jego agent rozmawia z klubem Polaka

Oprac.: Tomasz Brożek Serie A

Cristiano Ronaldo może zagrać w tym sezonie w jednej drużynie z... Piotrem Zielińskim! Jak poinformował znany dziennikarz Gianluca Di Marzio, agent Portugalczyka Jorge Mendes chce go za wszelką cenę wyciągnąć z Manchester United i postanowił zaoferować go działaczom SSC Napoli. Ma już nawet plan na to jak sprawić, by transakcja mogła być realna.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo trafi z Manchesteru United do SSC Napoli? / PAUL ELLIS / AFP