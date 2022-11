Niepowołany Polak "odpowiedział" Michniewiczowi. Co za bramka! [WIDEO]

Karol Linetty już od dłuższego czasu zdawał się nie spełniać oczekiwań trenera Czesława Michniewicza w kadrze. Nie było więc wielkim szokiem to, że selekcjoner postanowił nie zabierać środkowego pomocnika na mundial w Katarze - 27-latek dołączył toteż ostatecznie do grona pechowców (obok m.in. Klicha, Kownackiego czy Jóźwiaka), którzy turniej na Bliskim Wschodzie obejrzą jedynie w telewizji.

Serie A. Torino remisuje z Romą, Karol Linetty z świetnym trafieniem

Rozgrywana na Stadio Olimpico potyczka lepiej zaczęła się właśnie dla Torino - w 55. minucie akcję na lewym skrzydle napędził Valentino Lazaro, który odegrał piłkę do Polaka. Ten przekazał ją dalej, do Aleksieja Miranczuka, który podał futbolówkę do Wilfrieda Singo.

Serie A. Torino kolejny mecz zagra z Hellasem Werona

Karol Linetty i jego kompani od rywalizacji we włoskiej ekstraklasie odpoczną aż do pierwszych dni roku 2023 - "Byki" bowiem dopiero 4 stycznia zagrają u siebie z Hellasem Werona. Jeśli wszystko pójdzie po myśli siedmiokrotnych mistrzów Italii, to Nowy Rok przywitają będąc na dziewiątej pozycji w tabeli, przy stracie sześciu "oczek" do miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach.