Niepokojące wieści z Włoch. Znany trener trafił do szpitala

Zdenek Zeman jest postacią, której raczej nie trzeba przedstawiać wielkim fanom futbolu. Pochodzący z Pragi Czech od prawie pięćdziesięciu lat spełnia się w roli trenera piłki nożnej, a w swoim CV wpisane ma współpracę z takimi klubami jak SSC Napoli, SS Lazio i AS Roma. Co ciekawe, 76-letni szkoleniowiec większość swojej kariery spędził we Włoszech a obecnie trenuje piłkarzy klubu Pescara Calcio, a więc drużyny występującej na ten moment we włoskiej Serie C.