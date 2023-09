Niepokojące wieści ws. Wojciecha Szczęsnego. Problem dla Fernando Santosa?

W zeszłym tygodniu Wojciech Szczęsny doznał bliżej nieokreślonego urazu, który wykluczył go z meczu drugiej kolejki Serie A. Wrócił już do treningów indywidualnych i choć według mediów miał się znaleźć w kadrze na starcie trzeciej serii gier z Empoli, Massimiliano Allegri jeszcze nie może z niego skorzystać. Szkoleniowiec przekazał to na konferencji prasowej. Czy golkiper będzie w stanie grać z Wyspami Owczymi i Albanią? Nie jest to pewne.