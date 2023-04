Serie A. UEFA sama podejmie decyzję ws. Juventusu?

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", jeśli Juventus zakończy sezon ligowy na miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach, sprawa znacznie się skomplikuje. Po zaplanowanym na 10 czerwca finale Ligi Mistrzów UEFA zacznie kompletować listę drużyn zgłoszonych na przyszły sezon do rozgrywek Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Jeśli do tego czasu Włosi nie zakończą śledztwa i nie wydadzą ostatecznego werdyktu w sprawie "Starej Damy", to UEFA prawdopodobnie sama podejmie decyzję, czy dopuści turyński klub do rozgrywek. Europejska federacja prowadzi bowiem równoległe i niezależne śledztwo i otrzymała już wszystkie niezbędne dokumenty z prokuratury.