Niebywały skandal po meczu Polaka. Bandycki atak trenera, sceny jak z ulicy [WIDEO]

Nic nie zapowiadało, że po niedzielnych meczach Serie A najwięcej mówić się będzie o starciu US Lecce - Hellas Werona (0-1). Tymczasem właśnie temu spotkaniu włoskie media poświęcają najwięcej uwagi. Przyczyną tego jest bandycki incydent, do jakiego doszło tuż po końcowym gwizdku. Trener drużyny pokonanej, Roberto D'Aversa, podszedł do jednego z graczy gości i - jak pokazują telewizyjne nagrania - uderzył go głową w twarz. Najprawdopodobniej lada dzień pożegna się z posadą.