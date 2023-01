Niebywałe wydarzenia w meczu Serie A. Od 27 lat to się nie zdarzyło!

Niecodzienny, hokejowy wynik 8-2 padł w meczu Atalanty Bergamo z US Salernitaną w meczu Serie A. Kibice od razu zaczęli go porównywać do pamiętnego 8-2 Bayernu Monachium z FC Barceloną z Robertem Lewandowskim w składzie. Salernitana jest teraz w tak opłakanej sytuacji, że gotowa jest sięgnąć nawet po Paulo Sousę.