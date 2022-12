Jego ostatnim miejsce pracy była włoska Bologna. Funkcję trenera pełnił w tym klubie do 6 września bieżącego roku. Po raz ostatni publicznie widziano go przed dwoma tygodniami. Po nawrocie choroby konieczna była kolejna hospitalizacja. Jak się okazało - ostatnia.

Sinisza Mihajlović nie żyje. "Odważnie walczył ze straszną chorobą"

Rok później wyemigrował do Włoch, gdzie grał już do końca kariery. W sumie 14 lat. Reprezentował barwy AS Roma, Sampdorii Genua, Lazio Rzym i Interu Mediolan.