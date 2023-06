Nie żyje Silvio Berlusconi. Zbigniew Boniek pożegnał polityka

Nie żyje Silvio Berlusconi. Zbigniew Boniek pożegnał właściciela AC Milan

Berlusconi był nie tylko politykiem, któremu towarzyszyły liczne kontrowersje, ale również prężnie działającym działaczem piłkarskim. Włoch był w przeszłości prezesem i właścicielem klubu AC Milan, a w ostatnim czasie stał na czele AS Monza. Swoje największe sukcesy święcił z pierwszą ze wspomnianych drużyn - klub z Mediolanu wykupił w 1986 roku i szybko udowodnił, że ma "smykałkę" do zatrudniania trenerów. Wystarczy tutaj przytoczyć historię Arrigo Sacchiego, który objął AC Milan jako mało znany szkoleniowiec, a wkrótce poprowadził zespół do Scudetto i triumfu w Lidze Mistrzów.