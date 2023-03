Nie żyje były trener AC Milan. Pracował z Realem, Juventusem, Anglią, Rosją

Italo Galbiati pracował z AC Milan trzykrotnie i za każdym razem krótko oraz tymczasowo - w latach 1981, 1982 i 1984. Był za to znany jako znakomity asystent trenerów, a już zwłaszcza Fabio Capello. Dzisiaj legendarny piłkarz i trener wspomina swego przyjaciela. - Mam tysiące myśli o Italo - mówi we włoskich agencjach prasowych. - Niesamowita postać ze względu na swoje umiejętności i relacje, jakie miał z drużyną. Pracowałem z nim przez ponad 20 lat. Był wielkim znawcą futbolu, ale przede wszystkim był kochany i szanowany przez piłkarzy, a to są dwa bardzo ważne aspekty.