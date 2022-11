Nicola Zalewski z prestiżową nagrodą! Rekordowy wynik Polaka

Polak otrzymał aż 49,9 proc. wskazań internautów. Przełożyło się to blisko 1,3 mln głosów. Stanowi to rekordowy wynik w historii plebiscytu, sięgającej 2003 roku.

"Osiągnął triumf jednym ze swoich znaków rozpoznawczych, czyli niesamowitym przyspieszeniem. W Romie radzi sobie po obu stronach boiska, a pod wodzą Mourinho "dziecko", jak lubi nazywać go "The Special One", stało się dorosłe" - to okolicznościowa notka "Tuttosport".