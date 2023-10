Nicola Zalewski w centrum afery bukmacherskiej. Mourinho powiedział jasno

Sam Nicola przez media od początku wypuszczał jedną informację. Polak twierdził, że jest niewinny i zapowiadał odpowiednie kroki prawne w stosunku do tych, którzy będą go pomawiać. W czwartek 19 października głos zabrali prawnicy Zalewskiego. - Nicola zaprzecza jakiemukolwiek - nawet najmniejszemu - udziałowi w aferze bukmacherskiej . Jesteśmy upoważnieni do podjęcia działań przeciwko każdemu, kto naruszył jego dobre imię, wizerunek, lub reputację - przekazali, cytowani przez Nicolo Schirę.

Serie A. Jose Mourinho o sytuacji Nicoli Zalewskiego

"Właściwie to nawet żartowałem z Zalewskim, bo jako pierwszy mu o tym powiedziałem, a on nawet nie wiedział, co się mówi. Jest mi trochę smutno, że na pierwszej stronie portugalskiej gazety znajduje się informacja, że zawodnik Mourinho obstawiał jego wyniki. To, co stanie się dalej, jest kwestią prawną, musimy poczekać i zaufać wymiarowi sprawiedliwości. I każdy, kto musi zapłacić za coś, co zrobił źle, zapłaci za to" - powiedział trener AS Roma.