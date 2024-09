Nicola Zalewski odsunięty od składu. Boniek grzmi. "To niewytłumaczalne"

Nicola Zalewski w ostatnim czasie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy za granicą. Już jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że 22-latkiem grającym obecnie w barwach włoskiego AS Roma zainteresował się klub Galatasaray SK . W ostatnich tygodniach wszystko wskazywało na to, że Polak wkrótce zmieni zespół - szczegóły kontraktu były już dogadane i Turcy czekali na to, aż reprezentant naszego kraju oficjalnie zasili szeregi ich zespołu. Na ostatniej prostej Zalewski jednak zablokował transfer i zdecydował, że woli pozostać w Rzymie . Jego decyzja nie zadowoliła jednak władz klubu AS Roma, którzy niespodziewanie podjęli decyzję o... odsunięciu Polaka od składu.

Nicola Zalewski odsunięty od składu AS Roma. Zbigniew Boniek nie wytrzymał. Padły mocne słowa

Wobec sytuacji, w której znalazł się Nicola Zalewski, obojętnie nie przeszedł Zbigniew Boniek . Wiceprezydent UEFA oraz były gwiazdor klubu AS Roma w rozmowie z “Radio Romanista" powiedział, co sądzi o zachowaniu władz zespołu z Rzymu. Podkreślił także, że reprezentant Polski zawsze był lojalny wobec zespołu i z tego właśnie powodu nie powinien być tak źle traktowany przez Włochów.

"Znam Nicolę i jego rodzinę. Gdyby wszyscy zawodnicy Romy musieli udowodnić, kto jest najbardziej związany z klubem, to Zalewski byłby pierwszy. Kocha miasto, klub i barwy. Nie zrobił nic, co mogłoby uzasadnić odsunięcie go od składu. Nie rozumiem, dlaczego został odsunięty, to jest niewytłumaczalne. Źle o tym myślę. Roma to poważny klub i relacje międzyludzkie muszą być ważną kwestią. Przykro mi, bo jestem kibicem Romy" - przyznał.