Nicola Zalewski kontuzjowany. Są pierwsze prognozy lekarskie

Nicola Zalewski znalazł się w wyjściowej jedenastce AS Roma na sobotni testmecz z Tottenhamem. Rzymianie wygrali spotkanie 1-0 po bramce Rogera Ibaneza w 29. minucie. Reprezentant Polski nie miał jednak powodów do zadowolenia.

20-latek opuścił boisko w 60. minucie, gdy bez kontaktu z przeciwnikiem doznał urazu. Krzywo stanął na murawie i po chwili nie był w stanie kontynuować gry. Resztę spotkania obejrzał z ławki rezerwowych z lodowym opatrunkiem na nodze.

Nicola Zalewski kontuzjowany. Opuści inaugurację Serie A

Jak informuje "La Gazetta dello Sport", powołując się na źródła w sztabie medycznym, Polak doznał kontuzji stawu skokowego. W poniedziałek przejdzie szczegółowe badania. Ale już teraz wstępne prognozy zakładają, że okres leczenia potrwa 3-6 tygodni.

Wygląda zatem na to, że inauguracja sezonu Serie A odbędzie się bez udziału Zalewskiego. W pierwszej kolejce Roma zmierzy się z Salernitaną. Mecz zaplanowano na 14 sierpnia.

Zalewski to kadrowicz Czesława Michniewicza, jeden z najpoważniejszych kandydatów do występu w tegorocznym mundialu. W bieżącym roku zagrał we wszystkich czterech meczach Ligi Narodów, spędzając na murawie w sumie 174 minuty.

