AC Milan w poniedziałek pokonał 2-1 Bolonię, ale w zespole wciąż panuje nerwowa atmosfera. W czasie ostatniego spotkania pomocnik Tiemoue Bakayoko pokłócił się z trenerem Gennaro Gattuso.

Zespół Krzysztofa Piątka pokonał drużynę z dolnej części tabeli i przedłużył nadzieje na wywalczenie prawa do gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale w trakcie spotkania nie brakowało nerwowych sytuacji. Sędzia pokazał piłkarzom aż trzy czerwone kartki - jedną zawodnikowi Milanu, dwie ich rywalom.

Spokojnie nie było również na ławce rezerwowych drużyny z Mediolanu. W kłótnię z trenerem jeszcze w czasie pierwszej połowy wdał się Bakayoko.

Gattuso chciał wprowadzić Francuza za kontuzjowanego Lucasa Biglię. Bakayoko nie był jednak przygotowany do wejścia na boisko. Trener i piłkarz zaczęli dyskutować przy ławce rezerwowych, a kamery uchwyciły moment, w którym na końcu rozmowy Bakayoko wulgarnie zwrócił się do Gattuso. Tuż po meczu Włoch narzekał na Francuza. - Posłałem go na rozgrzewkę, ale potrzebował ośmiu minut, by ubrać buty i się przygotować - pieklił się szkoleniowiec.

Ostatecznie w 26. minucie Biglię zastąpił Jose Mauri, a Bakayoko nie pojawił się na murawie.



Piłkarz opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie po francusku, w którym zapewnia, że był gotów "dać z siebie 200 procent". "Rozgrzewałem się maksymalnie przez dwie, trzy minuty. Wtedy zostałem poproszony o powrót na ławkę. Trener zwrócił się do mnie i powiedział kilka zaskakujących słów. Ja tylko je powtórzyłem, nigdy nie odmówiłem wejścia na boisko" - przekonuje 24-letni pomocnik.





Francuz wypożyczony do Włoch z Chelsea jest w tym sezonie podstawowym piłkarzem Milanu. Wystąpił w 28 kolejkach Serie A, przed spotkaniem z Bolonią w siedmiu meczach z rzędu zagrał w podstawowym składzie. Według włoskich mediów, w jedenastce na poniedziałkowy mecz zabrakło go głównie dlatego, że w poprzednim tygodniu spóźnił się na jeden z treningów.



Bakayoko w Milanie szybko zaprzyjaźnił się z Piątkiem, który zainteresował go m.in. polską muzyką. Jeśli klub z Mediolanu będzie chciał po sezonie zatrzymać Francuza w drużynie, będzie musiał zapłacić Chelsea 35 milionów euro. Zachowanie z poniedziałkowego spotkania może zniechęcić władze Milanu do wyłożenia za niego takich pieniędzy. Z drugiej strony, być może nić porozumienia z Francuzem znajdzie nowy trener drużyny - włoskie media przekonują, że po zakończeniu sezonu klub rozstanie się z Gattuso.



Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Milan zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A. Do czwartego miejsca, gwarantującego grę w LM, traci trzy punkty.



