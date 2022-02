Napoli zwycięskie w Wenecji. Gol w 100. minucie!

To czwarta z rzędu wygrana zespołu z Neapolu, który dzięki tej serii i m.in. sobotniej porażce liderującego Interu z Milanem (1-2) złąpał w tabeli kontakt z Nerazzurri. Inter ma jednak do rozegrania jeszcze jedno spotkanie zaległe. Ale wcześniej - bo już w sobotę 12 lutego - dojdzie do bezpośredniej konfrontacji obu drużyn.



W spotkaniu z broniąca się przed spadkiem Venezią - 18. miejsce w 20-drużynowej Serie A - Napoli nie zaimponowało, a pierwsze trafienie padło dopiero w 58. minucie. Jego autorem był Nigeryjczyk Viictor Osimhen.

Venezia - Napoli. Piotr Zieliński na boisku

Piotr Zieliński wybiegł w podstawowym składzie gości. Polak grał do 88. minuty, kiedy to zastąpił go obrońca Faouzi Ghoulam. Mecz trwał jeszcze... niemal kwadrans! W tym czasie sędzia analizował VAR i ukarał czerwoną kartką obrońcę Venezii Tyrene'a Ebuehi, który brzydko sfaulował Driesa Mertensa.



