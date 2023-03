Napoli z kolejnym zwycięstwem. Gwiazdor znów zachwycił!

Napoli - Atalanta: Duża przewaga gospodarzy

W pierwszej połowie, choć obie drużyny znane są z ofensywnej gry, kibice nie oglądali bramek. Atalanta nie zdołała oddać nawet celnego strzału na bramkę gospodarzy, natomiast "Partenopeim" brakowało zdecydowania. Choć tworzyli sobie sporo szans, to jednak żadna z nich nie była na tyle klarowna, by zakończyć się golem .

Czy to uderzenia Victora Osimhena , czy akcje, które przeprowadzał Chwicza Kwaracchelia , nie przełożyły się na zdobycze bramkowe. Gracze Napoli sprawiali wrażenie, jakby chcieli nie tylko pokonać bramkarza, ale na dodatek zrobić to w sposób efektowny i nietuzinkowy .

Kapitalna bramka Kwaracchelii

Jep Gambardella, główny bohater filmu Paolo Sorrentino "Wielkie piękno" mówił: "Nie chciałem być tylko gościem na przyjęciach, chciałem mieć moc, która pozwoli mi je także zniszczyć". Wydaje się, że Kwaracchelia jest fanem związanego bardzo mocno z Neapolem reżysera, bo Gruzin kompletnie "zniszczył" defensywę Atalanty w 60. minucie. Kilkoma zwodami zmylił trzech obrońców i uderzeniem z pola karnego nie dał szans bramkarzowi gości , zdobywając pierwszą bramkę dla gospodarzy. Było to trafienie wielkiej urody, jedno z tych, z powodu których nazywa się go "Kwaradoną"!

W końcówce w końcu obudzili się gracze z Bergamo, którzy oddali dwa pierwsze celne strzały na bramkę. To jednak było za mało, żeby zdobyć chociażby honorowego gola i ostatecznie przegrali to spotkanie 0:2. To nie był najlepszy występ Atalanty, która momentami była bezradna, co nie wróży najlepiej w kontekście walki tej drużyny o miejsce dające szansę występów w europejskich pucharach.