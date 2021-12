Mecz Napoli - Spezia rozpocznie się w środę 22 grudnia o godzinie 20.45. Transmisja Napoli - Spezia na Eleven Sports 4 oraz na Polsat Box Go. Transmisja Napoli - Spezia "na żywo" na sport.interia.pl.

Napoli - Spezia. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Serie A

Do meczu Napoli - Spezia piłkarze Luciano Spallettiego podejdą w doskonałych nastrojach. Po serii trzech meczów bez zwycięstwa, pokonali bezpośredniego rywala w walce o Scudetto - AC Milan. Dzięki temu Napoli w tabeli Serie A zajmuje drugą lokatę z 39 punktami. To tylko cztery oczka mniej niż Inter Mediolan. W meczu Napoli - Spezia gospodarze liczą na dobrą formę Piotra Zielińskiego, który poprowadził swój zespół do wygranej w Mediolanie jako kapitan. Takie wyróżnienie spotkało Polaka po raz czwarty w historii gry dla Napoli. Piotr Zieliński w Serie A w tym sezonie zaliczył już pięć goli i tyle samo asyst, a mecz Napoli - Spezia wydaję się być dobrą szansą, by te statystki poprawić.

Ostatnie wyniki Napoli w Serie A

AC Milan - Napoli 0-1

Napoli - Empoli 0-1

Napoli - Atalanta 2-3

Goście spotkania Napoli - Spezia powodów do radości nie mają żadnych. Nad Spezią wisi widmo degradacji, bo ta ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Do meczu Napoli - Spezia goście przyjadą zajmując 17. lokatę w tabeli Serie A z trzynastoma punktami. Polscy kibice liczą na to, że na murawie pojawią się Jakub Kiwior oraz Arkadiusz Reca. Możemy spodziewać się, że Napoli - Spezia będzie polskim meczem w Serie A., bo zarówno Kiwior jak i Reca pojawiają się w tym miesiącu praktycznie w każdym spotkaniu. Przed polskimi obrońcami ze Spezii jednak piekielnie trudne zadanie. Spezia nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich meczów w Serie A, tracąc przy tym aż... 13 bramek! Czy Kiwior z Recą zatrzymają Napoli Zielińskiego?

Ostatnie wyniki Spezii w Serie A

Spezia - Empoli 1-1

AS Roma - Spezia 2-2

Spezia - Sassuolo 2-2

Napoli - Spezia. Kiedy i o której mecz Serie A?

Mecz Napoli - Spezia rozpocznie się we środę godzinie 20.45 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.

Napoli - Spezia. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Napoli - Spezia będzie można obejrzeć w tv - transmisja w Eleven Sports 4.

Mecz Napoli - Spezia. Transmisja online live stream

Napoli - Spezia online live stream na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl.

