W piątek media obiegły informacje o skreśleniu Piotra Zielińskiego z listy piłkarzy SSC Napoli uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów, co szybko powiązano z decyzją Polaka o tym, by po sezonie odejść z klubu. Prezes mistrzów Włoch deklaruje jednak, że radykalny ruch nie jest "zemstą" na pomocniku, a jedynie próbą "sprawdzenia innych opcji". "To bardzo dobry chłopak i zawodnik z najwyższej półki, ale dokonał wyboru" - wypalił Aurelio De Laurentiis.