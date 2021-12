Napoli musi to spotkanie wygrać, bo lider Inter Mediolan w środę zwyciężył, zwiększając przewagę do siedmiu punktów.



W środę w wyjściowych składach zobaczyliśmy trzech Polaków: Zielińskiego w Napoli oraz Kiwiora i Recę w Spezii.



Gospodarze zaczęli od ataków. Już w drugiej minucie z dystansu uderzył Zieliński, ale posłał piłkę ponad poprzeczką.



Chwilę później mieliśmy w akcji drugiego Polaka, Reca wywalczył bowiem rzut rożny.

W 12. minucie na środku boiska został sfaulowany Zieliński. Polak cierpiał, ale po interwencji sztabu medycznego, który zmroził mu prawy staw skokowy, pomocnik wstał z murawy i o własnych siłach poszedł za linię boczną.



Reklama

Potem kłopoty zdrowotne miał Giovanni Di Lorenzo, również musiał interweniować sztab medyczny.



19. kolejka Włochy - Serie A

2021-12-22 20:45 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Luca Massimi SSC Napoli ASD Spezia Calcio 2008 0 1 DO PRZERWY 0-1 Juan Jesus 37' (samob.)

W 27. minucie Matteo Politano ściął z prawej strony do środka i uderzył sprzed pola karnego, ale trafił tylko w boczną siatkę.

Napoli - Spezia. Goście prowadzili po samobójczym trafieniu

Dwa razy szczęścia próbował Dries Mertens. Najpierw z zerowego kąta, choć piłkarze Spezii sugerowali, że wcześniej wyszedł z piłką za linię końcową, ale górą był Ivan Provedel, a za chwilę z dystansu, posyłając futbolówkę obok słupka.



Napoli atakowało, a gola strzelili przyjezdni. W 37. minucie z rzutu wolnego dośrodkował Simone Bastoni, a Juan Jesus uderzeniem głową pokonał próbującego interweniować Davida Ospinę.

W końcówce pierwszej połowy Reca był faulowany przez Maria Ruiego, który zobaczył żółtą kartkę i będzie pauzować w następnym meczu, a to będzie starcie w Juventusem Turyn.



Luciano Spalletti, szkoleniowiec Napoli, nie czekał i już w przerwie dokonał pierwszej zmiany. Andrea Petagna zastąpił Mertensa.

W 48. minucie do protokołu sędziowskiego zapisał się Kiwior. Polak sfaulował André-Franka Anguissa, za co zobaczył żółtą kartkę. Rzut wolny wykonywał Zieliński, dośrodkował w pole karne, gdzie do woleja złożył się Hirving Lozano, ale przestrzelił.



Napoli - Spezia. Dwa nieuznane gole gospodarzy

Pięć minut później Meksykanin trafił do siatki, ale wcześniej na spalonym był Politano i sędzia nie mógł uznać tego trafienia.



W 59. minucie bramkę uderzeniem głową zdobył Petagna, jednak sędzia Luca Massimi uznał, że rezerwowy napastnik wcześniej sfaulował Martin Erlicia.

Chwilę później po fatalnym błędzie Emanuela Gyasiego, który za lekko podawała do bramkarza we własnym polu karnym, piłkę przejął Mario Rui i wystawił do Lozano, który z około 10 metrów strzelał do pustej bramki, ale przed linią skutecznie wybił ją Erlić.



Zieliński zakończył udział w środowym meczu po 70 minutach, kiedy zastąpił go Adam Ounas.



Napoli próbowało zmienić niekorzystny wynik, w doliczonym czasie strzelał Anguissa, ale to nie był dzień piłkarzy spod Wezuwiusza.



Z kolei po "główce" Eljifa Elmasa piłka przeszła po poprzeczce.



Serie A. Napoli wyprzedzone przez Milan, Inter ucieka

Podopieczni Spallettiego stracili nie tylko punkty, ale także drugie miejsce w tabeli. Napoli wyprzedził Milan, który pokonał na wyjeździe Empoli 4-2. Dwie bramki dla przyjezdnych zdobył Franck Kessie, po jednej Alessandro Florenzi i Theo Hernandez. Gole dla Empoli strzelili - Nedim Bajrami i Andrea Pinamonti z rzutu karnego. W zespole Empoli przez 68 minut grał Szymon Żurkowski.

W tabeli Serie A prowadzą zespołu z Mediolanu. Inter ma 46 punktów, Milan cztery mniej, a trzecie Napoli traci już siedem.





0 1 SSC Napoli ASD Spezia Calcio 2008 Ospina Di Lorenzo Rrahmani Jesus Rui Lobotka Politano Lozano Zambo Anguissa Zieliński Mertens Provedel Amian Adou Nikolaou Erlić Gyasi Maggiore Bastoni Reca Kiwior Manaj Agudelo SKŁADY SSC Napoli ASD Spezia Calcio 2008 David Ospina Ivan Provedel Giovanni Di Lorenzo Kelvin Amian Adou Amir Rrahmani Dimitrios Nikolaou 37′ (samob.) 37′ (samob.) Juan Jesus Martin Erlić 45′ 45′ 86′ 86′ Silva Duarte Mario Rui Emanuel Quartsin Gyasi 78′ 78′ Stanislav Lobotka 19′ 19′ Giulio Maggiore 86′ 86′ Matteo Politano Simone Bastoni Hirving Lozano Arkadiusz Reca André-Frank Zambo Anguissa 48′ 48′ Jakub Piotr Kiwior 70′ 70′ Piotr Zieliński 51′ 51′ Rey Manaj 46′ 46′ Dries Mertens 90′ 90′ Kevin Andrés Agudelo Ardila REZERWOWI Davide Marfella Jeroen Zoet Alex Meret Petar Zovko 86′ 86′ Faouzi Ghoulam Nicolò Bertola Kévin Malcuit Salvador Ferrer Canals Alessandro Zanoli Petko Hristov 86′ 86′ Diego Demme 90′ 90′ Ebrima Colley 78′ 78′ Eljif Elmas Wiktor Kowalenko 70′ 70′ Adam Mohamed Ounas Aurélien Nguiamba 46′ 46′ 75′ 75′ Andrea Petagna Aimar Sher Janis Antiste M'Bala Nzola

STATYSTYKI SSC Napoli ASD Spezia Calcio 2008 0 1 Posiadanie piłki 65,1% 34,9% Strzały 21 3 Strzały na bramkę 7 1 Rzuty rożne 10 5 Faule 14 12 Spalone 3 2

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports