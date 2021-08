Napoli przystąpiło do obecnej kampanii z nowym szkoleniowcem. Miejsce na ławce trenerskiej zajął Luciano Spalletti, którego zadaniem jest ponowne wprowadzenie ekipy z Kampanii do Ligi Mistrzów.



W pierwszym meczu "Azzurri" zmierzyli się z beniaminkiem z Wenecji. Drużyna Paolo Zanettiego podbiła serca kibiców przed sezonem bardzo ładnymi meczowymi trykotami, jednak na boisku jakości w Venezii jest nieco mniej.



Pomimo tego beniaminek dobrze się bronił, choć wpływ na to miały także pozostałe czynniki. Po pierwsze już w 23. minucie Victor Osimhen otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie w twarz rywala. Kilka chwil później boisko z kontują opuścił także Piotr Zieliński.



Na pierwszego gola w tym starciu musieliśmy poczekać do drugiej połowy. W 56. minucie Mario Rui popędził boczną strefą boiska i dograł w pole karne, a Mattia Caldara zatrzymał piłkę ręką. Sędzia odgwizdał natomiast rzut karny. Do piłki podszedł Lorenzo Insigne i... przeniósł piłkę ponad poprzeczką.





Gracze Venezii nie mogli dziś mówić o szczęściu podczas swoich interwencji. Kilka chwil później Pietro Ceccaroni ponownie odbił futbolówkę ręką we własnym polu karnym i ponownie arbiter pokazał na "jedenastkę". Tym razem strzał Insigne był o wiele lepszy i pokonał on Nikiego Maenpaa.



Gospodarze poszli za ciosem i błyskawicznie zdobyli kolejną bramkę. Elif Ełmas, który pojawił się na placu gry za Zielińskiego, dopadł do piłki po interwencji jednego z defensorów i bez zawahania oddał mocny strzał, a pędząca piłka zatrzepotała się w siatce.



Obie ekipy miały jeszcze swoje szanse, jednak rezultat meczu już się nie zmienił.



1. kolejka Włochy - Serie A

2021-08-22 20:45 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Gianluca Aureliano SSC Napoli Venezia FC 2 0 DO PRZERWY 0-0 L. Insigne 62' E. Elmas 72'

2 0 SSC Napoli Venezia FC Meret Di Lorenzo Manolas Koulibaly Rui Ruiz Zieliński Lobotka Politano Osimhen Insigne Mäenpää Ebuehi Caldara Ceccaroni Molinaro Peretz Heymans Fiordilino Tørset Forte Di Mariano SKŁADY SSC Napoli Venezia FC Alex Meret Niki Emil Antonio Mäenpää Giovanni Di Lorenzo 45′ 45′ 51′ 51′ Tyronne Ebuehi Kostas Manolas 30′ 30′ Mattia Caldara Kalidou Koulibaly 61′ 61′ Pietro Ceccaroni Silva Duarte Mario Rui Cristian Molinaro 52′ 52′ 72′ 72′ Fabián Ruiz Pena 74′ 74′ Dor Peretz 35′ 35′ Piotr Zieliński 38′ 38′ 74′ 74′ Daan Heymans Stanislav Lobotka 12′ 12′ 63′ 63′ Antonio Luca Fiordilino 71′ 71′ Matteo Politano Dennis Tørset Johnsen 23′ 23′ Victor James Osimhen 50′ 50′ Francesco Forte 62′ (k.) 62′ (k.) 57′ (k.) 57′ (k.) 85′ 85′ Lorenzo Insigne 63′ 63′ Francesco Di Mariano REZERWOWI Davide Marfella Luca Lezzerini David Ospina Bruno Oliveira Bertinato Juan Jesus David Schnegg Kévin Malcuit 51′ 51′ Michael Svoboda Amir Rrahmani Bjarki Steinn Bjarkason Alessandro Zanoli 74′ 74′ Jacopo Dezi 35′ 35′ 72′ 72′ Eljif Elmas 63′ 63′ Arnór Sigurðsson 72′ 72′ Gianluca Gaetano 63′ 63′ 75′ 75′ Tanner Tessmann Adam Ounas 74′ 74′ Nicolas Galazzi Luca Palmiero Óttar Magnús Karlsson 71′ 71′ Hirving Lozano 85′ 85′ Andrea Petagna

STATYSTYKI SSC Napoli Venezia FC 2 0 Posiadanie piłki 56,4% 43,6% Strzały 11 9 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 2 2 Faule 5 22 Spalone 3 1