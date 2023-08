Napoli pogodziło się ze stratą Zielińskiego. Już wiadomo, kto go zastąpi

Niestety, ale historia Polaka na Stadio Armando Maradona powoli dobiega końca, a on sam zasili szeregi Al-Ahli.

Właściciele saudyjskiego klubu od kilku tygodni ustawicznie pracują nad transferem pomocnika, kusząc go niebagatelnymi zarobkami. Włoskie media wskazują, że 29-latek na miałby zarabiać aż 15 milionów euro za sezon gry. W chwili, gdy Zieliński oficjalnie złoży podpis pod 3-letnim kontraktem, za pobyt w Arabii Saudyjskiej zainkasuje 45 milionów.

Piotr Zieliński coraz bliżej odejścia z Napoli. Wiadomo, kto go zastąpi

Piotr Zieliński miał dać zielone światło na transfer do Al-Ahli, godząc się na zaproponowane warunki. By transakcja doszła do skutku, wystarczy jedynie porozumienie na linii Napoli - Al Ahli.