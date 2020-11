Jeżeli doniesienia włoskich mediów potwierdzą się to kibice Napoli będą mogli odetchnąć z ulgą. Klub ma bowiem być bliski podpisania nowej umowy z Gennarem Gattuso, a dodatkowo "Azzurri" mogą uniknąć dwóch punktów kary.

Piłkarze Napoli całkiem dobrze weszli w obecny sezon. Ekipa spod Wezuwiusza wypadła już co prawda z góry tabeli, jednak do trzeciego miejsca dzielą ją tylko trzy punkty. "Azzurri" prowadzą natomiast w swojej grupie w rozgrywkach Ligi Europy.



Według włoskich mediów obecna dyspozycja drużyny zadawala właściciela klubu Aurelio De Laurentiisa. Celem Włocha na najbliższy czas ma być przedłużenie umowy z trenerem Napoli - Gennarem Gattuso.



- W zasadzie jest to kwestią czasu. Oprócz umowy z trenerem, podpisane mają być również kontrakty z jego współpracownikami - łącznie jest ich 14, w tym prawa do wizerunku. Gattuso z pewnością pozostanie w Napoli - stwierdził obeznany w transferowych realiach dziennikarz "Rai Sport" Ciro Venerato, cytowany przez "CasaNapoli.net".



Nowy kontrakt włoskiego trenera ma obowiązywać do 2023 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.