Napoli. Nowa propozycja umowy dla Gattuso?

Gennaro Gattuso może otrzymać propozycję przedłużenia umowy o rok dłużej niż pierwotnie planowano. Jak twierdzą włoskie media, nowy kontrakt popularny "Rino" ma obowiązywać do 2023 roku.

Jak donosi włoski "Sky" Gennaro Gattuso jest bliski podpisania nowego kontraktu z Napoli. Włoscy dziennikarze twierdzą, że Aurelio De Laurentiis miał zaproponować mu umowę, która będzie obowiązywała do 2023 roku.



Obecny kontrakt Gattuso łączy go z klubem do czerwca 2021 roku. Pierwotnie planowano roczne przedłużenie, jednak praca popularnego "Rino" została doceniona i ostatecznie może otrzymać on dwuletnią umowę.



Wpływ Gattuso na postawę drużyny jest wyraźnie widoczny. Piłkarze zgodnie przyznają, że wprowadził on do szatni wiele charakteru i to właśnie jemu udało zdobyć się długo wyczekiwane trofeum. Napoli nie zdobyło co prawda mistrzostwa, lecz sięgnęło po Puchar Włoch.



"Sky" dodaje, że projekt umowy jest gotowy i w najbliższych dniach powinno się udać sfinalizować ją.



Napoli traci obecnie punkt do miejsc premiowanych grą w Lidze Europy, choć piłkarze Gattuso zagwarantowali sobie miejsce w LE po wygraniu Coppa Italia. "Azzurrich" czekają teraz bardzo ciężkie ligowe starcia z Interem i Lazio, a w przyszły weekend ekipa spod Wezuwiusza zmierzy się z Barceloną.



PA